Талибы пленили десятки афганских силовиков на границе с Туркменией

Боевики запрещённой в России террористической группировки «Талибан» взяли в плен около 30 представителей афганских сил безопасности. Это произошло в провинции Фарьяб, граничащей с Туркменией.
В ночь на 6 июня террористы напали на управление полиции уезда Кайсар провинции Фарьяб. В ходе боестолкновений с талибами погибли не менее 10 силовиков, включая главу местных полицейских,
Около 30 сотрудников полиции Афганистана боевики взяли в плен и удерживают в одном из муниципальных зданий. Местные власти просят у вышестоящего руководства в срочном порядке направить в Кайсар подкрепления военных, но поддержка пока не прибыла.
Между тем в Герате, городе на северо-западе Афганистана, проводит переговоры глава МИД Туркмении Рашид Мередов и его афганский коллега Мохаммад Ханифа Атмар. Одной из тем встречи является проект строительства газопровода ТАПИ.
Ранее NEWS.ru подробно рассказывал, что талибы предупредили соседние с Афганистаном страны о последствиях возможного размещения на их территориях американских баз. Соответствующее заявление террористическая группировка сделала на фоне растущих слухов о «переезде» иностранного контингента из Исламской Республики в государства Центральной Азии.