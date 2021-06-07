Талибы пленили десятки афганских силовиков на границе с Туркменией

https://static.news.ru/photo/0b7d5030-c6a7-11eb-9546-96000091f725_660.jpg Фото: Saifurhaman Safi/XinHua/GLOBAL LOOK PRESS

Боевики запрещённой в России террористической группировки «Талибан» взяли в плен около 30 представителей афганских сил безопасности. Это произошло в провинции Фарьяб, граничащей с Туркменией.

В ночь на 6 июня террористы напали на управление полиции уезда Кайсар провинции Фарьяб. В ходе боестолкновений с талибами погибли не менее 10 силовиков, включая главу местных полицейских, передаёт агентство «Хама» со ссылкой на представителей местных властей.

Около 30 сотрудников полиции Афганистана боевики взяли в плен и удерживают в одном из муниципальных зданий. Местные власти просят у вышестоящего руководства в срочном порядке направить в Кайсар подкрепления военных, но поддержка пока не прибыла.

Между тем в Герате, городе на северо-западе Афганистана, проводит переговоры глава МИД Туркмении Рашид Мередов и его афганский коллега Мохаммад Ханифа Атмар. Одной из тем встречи является проект строительства газопровода ТАПИ.

Ранее NEWS.ru подробно рассказывал, что талибы предупредили соседние с Афганистаном страны о последствиях возможного размещения на их территориях американских баз. Соответствующее заявление террористическая группировка сделала на фоне растущих слухов о «переезде» иностранного контингента из Исламской Республики в государства Центральной Азии.