News Media Room: талибы отказались приезжать на ПМЭФ-2024

Фото: MFA Russia/via Global Look Press

Делегация движения «Талибан» (признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) не приедет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), заявил заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Афганистана Харфи Мухаммад. По данным Telegram-канала News Media Room, иностранцев оскорбило, что в мае их не впустили в РФ на форум «Россия — Исламский мир» в Казани без объяснения причин. Зампред афганской ТПП уточнил, что его коллеги вновь готовы приехать в Россию, если будут уверены, что въезд им разрешат.

Мы уважаем российское государство, работаем по закону, но причины отказа нам непонятны. Нас интересует только работа, не политика. Делегация, которую тогда не пропустили, тоже такого мнения. У них бизнес в Дубае, Пакистане, Японии. В этом году мы точно не приедем в Петербург, — приводит его слова канал.

В мае сообщалось, что часть официальной делегации «Талибана» была вынуждена неделю жить в стерильной зоне аэропорта Шереметьево. По данным Telegram-канала Mash, их без объяснения причин не пустили в Казань. В итоге на форум полетела только половина представителей Афганистана, остальные остались в гостинице аэропорта до выяснения обстоятельств.

Москве надо выстраивать отношения с контролирующими Афганистан талибами, заявил ранее президент России Владимир Путин. По его словам, для этого надо исходить из существующих реалий. В то же время российский лидер подчеркнул, что РФ учитывает мнение своих партнеров из Центральной Азии по этому вопросу. Решение будет вырабатываться совместно с государствами региона, сказал он.