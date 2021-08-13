Талибы освободили террористов из тюрьмы под Кабулом

Боевики радикальной группировки «Талибан» (запрещённая в Российской Федерации организация) освободили своих заключённых-единомышленников из тюрьмы Пули-Чархи, расположенной под Кабулом. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Помимо талибов в исправительном учреждении содержались также члены запрещённой в РФ террористической организации «Аль-Каида», освобождённые преступники массово направляются в столицу. Тем временем глава Афганистана Ашраф Гани ведёт переговоры с лидерами талибов и представителями США с целью наиболее выгодной передачи своих полномочий следующему президенту страны, имя которого пока неизвестно.

Талибы пообещали не причинять вреда мирным жителям, а также чиновникам, представителям власти и гражданам других государств, в том числе послов зарубежных стран и сотрудников посольств.

Ранее сообщалось о забастовке полицейских в столице Афганистана, Кабуле: стражи правопорядка отказались выполнять свои должностные обязанности.