Талибы освободили террористов из тюрьмы под Кабулом

Боевики радикальной группировки «Талибан» (запрещённая в Российской Федерации организация) освободили своих заключённых-единомышленников из тюрьмы Пули-Чархи, расположенной под Кабулом. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Помимо талибов в исправительном учреждении
Талибы пообещали не причинять вреда мирным жителям, а также чиновникам, представителям власти и гражданам других государств, в том числе послов зарубежных стран и сотрудников посольств.
Ранее сообщалось о забастовке полицейских в столице Афганистана, Кабуле: стражи правопорядка отказались выполнять свои должностные обязанности.