Талибы оставили без Интернета неподконтрольную провинцию Панджшер

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) отрезали афганскую провинцию Панджшер от Интернета, передаёт местное информационное агентство Raha Press.

По данным агентства, это было сделано для того, чтобы вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности президента, не смог публиковать сообщения в Twitter. В данный момент Салех находится в Панджшере.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент Ашраф Гани бежал из страны.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия не планирует вмешиваться в конфликты боевиков «Талибана» с сопротивлением в провинции Панджшер. Он также добавил, что Москва не собирается выступать посредником в ведении переговоров между сторонами. Заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов рассказал, что вопрос об отправке военного контингента в Афганистан для России неактуален, поскольку талибы не нуждаются ни в чьей помощи.