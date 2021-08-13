Талибы оккупировали столицу афганской провинции Фарьяб

Боевики запрещённой в России террористической группировки «Талибан» овладели административным центром провинции Фарьяб — городом Меймене на северо-западе Афганистана. Об этом в Twitter сообщил представитель радикальных исламистов Забиулла Муджахид.

Столица провинции, штаб-квартира полиции и все объекты были полностью захвачены. Солдаты кабульской администрации со всем своим вооружением и снаряжением присоединились к моджахедам, — написал представитель террористов.

Ранее стало известно, что талибы оккупировали провинцию Логар, которая расположена к юго-востоку от Кабула. Сотрудники американского посольства в Афганистане начали уничтожение секретных документов из-за опасений, что контроль над столицей страны перейдёт к боевикам-салафитам.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы развернули наступление на провинции страны. Американские аналитики прогнозируют, что Кабул — столица Афганистана — падёт в срок от одного до трёх месяцев. Ситуация с каждым днём становится всё хуже, Штаты приняли решение направить в Кабул часть выведенных из Афганистана войск, чтобы помочь в эвакуации сотрудников американского посольства.