Талибы избили протестующих афганских женщин

Члены запрещённой в Российской Федерации террористической группировки «Талибан» избили афганских женщин, которые вышли участвуют в акциях протест из-за того, что им запретили занимать государственные должности. Об этом в Twitter заявил основатель афганской газеты Ettelaatroz Заки Дарияби.

Неприемлемое насилие. Талибан бьёт протестующих, — пожаловался Дарияби.

В Сети появилось видео, как талибы избивают женщин. На кадрах видно, как боец бьёт мирно протестующих женщин оружием, похожим на резиновую дубинку. Талиб продолжил наносить удары даже после того, как женщины в панике начали разбегаться в стороны от боевика.

Митинг проходил в районе Кабула Даште-Барчи. Афганки выступили с требованием разрешить женщинам занимать посты во временном правительстве Афганистана, которое на данный момент состоит полностью из мужчин, преимущественно боевиков «Талибана».

Ранее сообщалось, что около 70 человек собрались перед посольством Пакистана в Кабуле. Они выступали с плакатами и выкрикивали «антипакистанские лозунги», осуждая вмешательство Пакистана в дела Афганистана. Талибы «произвели выстрелы в воздух» и задержали несколько человек.