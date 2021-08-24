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«Талибан» потребовал прекратить эвакуацию граждан из аэропорта Кабула

09:41, 25 августа 2021
«Талибан» потребовал прекратить эвакуацию граждан из аэропорта Кабула Фото: Gsgt. Melissa Marnell/U.S. Marin/Global Look Press
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Представитель запрещённой в России группировки «Талибан» Шер Мохаммад Аббас Станекзай потребовал прекратить эвакуацию граждан из Афганистана и вывести иностранные войска из страны к установленному сроку — 31 августа. Об этом сообщает «Интерфакс».

Исламский эмират Афганистан заявляет, что иностранные войска должны уйти вовремя и прекратить эвакуацию, чтобы подготовить почву для гражданских полетов, — заявил представитель группировки Вардан Альханафи во время встречи с послом Германии.

После захвата талибами власти в Афганистане в Международном аэропорту Кабула начались массовые беспорядки: афганцы, напуганные приходом террористов к власти, всеми возможными методами пытаются покинуть страну, создавая хаос и давку. Из-за этого погибло уже более десятка человек, среди которых как мирные жители, так и силовики, пытающиеся контролировать толпу беженцев.

Ранее сообщалось о том, что представители запрещённой в РФ группировки «Талибан» перекрыли дорогу к аэропорту Кабула и пускают туда только иностранных граждан.

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