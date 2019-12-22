https://static.news.ru/photo/047dd816-24d4-11ea-bdad-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Joint Staff/via Globallookpress.com

Запрещённое на территории РФ радикальное движение «Талибан» рассматривает возможность принять предложение афганского правительства и объявить о введении в Афганистане на определённый срок режима прекращения огня.

Как сообщает ТАСС, талибы провели встречу в Пакистане со своими старейшинами, чтобы проконсультироваться о возможном перемирии. Информацию подтвердил один из бывших полевых командиров группировки. По его словам, переговоры были положительными и возможность прекращения огня вполне реальна.

Специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад в настоящее время находится в Катаре и ожидает согласия талибов на перемирие, чтобы возобновить двусторонние переговоры. Ранее он провёл консультации с официальными властями страны в Кабуле.

NEWS.ru 19 декабря приводил заявление Пентагона, согласно которому США не собираются сокращать своё военное присутствие в Афганистане.