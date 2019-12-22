Запрещённое на территории РФ радикальное движение «Талибан» рассматривает возможность принять предложение афганского правительства и объявить о введении в Афганистане на определённый срок режима прекращения огня.
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Специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад в настоящее время находится в Катаре и ожидает согласия талибов на перемирие, чтобы возобновить двусторонние переговоры. Ранее он провёл консультации с официальными властями страны в Кабуле.
NEWS.ru 19 декабря приводил заявление Пентагона, согласно которому США не собираются сокращать своё военное присутствие в Афганистане.
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