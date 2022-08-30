Тайвань впервые открыл огонь в сторону беспилотника китайской армии CNA: армия Тайваня впервые открыла огонь в сторону китайского беспилотника

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Тайваньские военные впервые открыли предупредительный огонь в сторону беспилотника китайской армии, передает новостное агентство CNA. Отмечается, что инцидент произошел при подлете дрона к островам Цзиньмэнь. После выстрелов дрон улетел.

БПЛА появился над островами Цзиньмэнь. Защитники вынуждены были произвести оборонительную стрельбу, — отмечает издание.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что ВС США намерены действовать в предстоящие месяцы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) с учетом нынешних шагов Народно-освободительной армии Китая. При этом она назвала действия китайских военных в регионе «провокационными и дестабилизирующими». Так представитель американской администрации прокомментировала реакцию Пекина на проход двух кораблей США через Тайваньский пролив.

Также стало известно, что американский президент Джо Байден намерен обратиться к конгрессу с просьбой одобрить продажу Тайваню вооружений на общую сумму $1,1 млрд.