Тайвань сообщил о приближении почти 30 китайских самолетов Тайвань заявил о приближении к острову 29 самолетов и трех кораблей НОАК

Фото: chinamil.com.cn

За прошедшие сутки к Тайваню приблизились 29 самолетов и три корабля Народно-освободительной армии Китая, сообщили представители ВС острова. В ежедневной сводке ведомства частично признанного государства говорится, что китайская техника была замечена в приближении в период с 06:00 понедельника до 06:00 вторника, передает РИА Новости.

Тайвань подчеркивает, что 21 воздушное судно НОАК вошло в опознавательную зону ПВО острова. В частности, речь идет об истребителе J-11. Кроме того, в зону ПВО попали два многоцелевых транспортных самолета Y-8 и 18 стратегических бомбардировщиков H-6.

По словам представителей оборонного ведомства Тайваня, наблюдать за ситуацией остров направил морской и воздушный патруль. Кроме того, после зафиксированного приближения техники были развернуты ракетные комплексы наземного базирования.

Ранее стало известно, что с 10 на 11 декабря шесть судов НОАК пересекли срединную линию Тайваньского пролива и оказались в зоне видимости ПВО на юго-западе острова.

Всего, по данным оборонного ведомства, к территории Тайваня приблизились 13 китайских военных самолетов и четыре корабля. Тайбэй предпринял ряд предупреждающих шагов, включая приказ о вылете воздушного патруля.

Ситуация вокруг острова накалилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай расценил этот шаг Вашингтона как поддержку тайваньского сепаратизма.