Тайвань проведет военные учения в ответ на маневры Китая

Фото: Walid Berrazeg/Keystone Press Agency/Global Look press

Правительство Тайваня анонсировало проведение военных учений 9 и 11 августа в морском порту Фэнган уезда Пиндун, сообщает Центральное информационное агентство острова. Отмечается, что маневры проведут с целью проверить боеспособность Вооруженных сил Тайваня.

В ходе военных учений тайваньские военные будут применять тяжелую артиллерию. В состав подразделения направят 78 155 гаубиц и 6120 минометов для боевых стрельб.

Подчеркивается, что военное ведомство острова пошло на такие меры в связи с учениями вокруг Тайваня войск КНР. Руководство частично признанного государства считает необходимым усилить боеспособность армии в связи с возможными военными действиями в будущем.

КНР начал военные учения вблизи Тайваня 4 августа в ответ на визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Маневры проходили в шести районах акватории вокруг острова. 6 августа в Управлении морской безопасности Китая заявили, что они будут проходить ежедневно до 15 августа в южной части Желтого моря.

В ответ на учения премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан призвал Китай «прекратить показывать мускулы». По его словам, Пекин «наглым образом» использовал собственные вооруженные силы для нарушения региональной стабильности и мира.