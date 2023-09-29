Тайвань отследил приближение летательных аппаратов и кораблей Китая

Фото: Zha Chunming/Xinhua/Global Look Press

Вооруженные силы Тайваня отследили приближение к острову 23 летательных аппарата и пять кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), говорится в заявлении на сайте оборонного ведомства. В ответ Тайвань задействовал авиацию, корабли и ракетные комплексы.

По состоянию на 06:00 29 сентября были зафиксированы 23 воздушных судна и пять кораблей Народно-освободительной армии Китая, — сказано в сообщении.

Четыре летательных аппарата вошли в опознавательную зону систем противовоздушной обороны Тайваня. Среди них были зафиксированы два стратегических бомбардировщика H-6 и пара противолодочных вертолетов Z-9.

Недавно китайское издание написало, что США пересекли красную линию, пообещав Тайваню предоставить военную помощь. В ответ на это КНР не будет ограничиваться простыми заявлениями. В материале отмечалось что Вашингтон намеренно провоцирует Пекин, понимая, что подобные шаги противоречат принципу одного Китая. Пекин не станет отказываться от применения силы для противостояния иностранному вмешательству.

Ранее сообщалось, что США готовятся передать Тайваню оружие на $500 млн по ускоренной процедуре, которая в настоящее время применяется для оказания военной помощи Украине. По имеющимся данным, оружие будет выделено по указанию президента Джо Байдена из американских запасов.