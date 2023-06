Алексей Иванчин

Тайвань отследил появление двух российских фрегатов рядом с островом Минобороны: два корабля ВМФ РФ прошли вдоль восточного побережья Тайваня

28 июня 2023 в 06:12

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/Global Look Press