Тайвань отследил появление двух российских фрегатов рядом с островом Минобороны: два корабля ВМФ РФ прошли вдоль восточного побережья Тайваня

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/Global Look Press

Два корабля ВМФ РФ прошли вдоль восточного побережья Тайваня вечером 27 июня. Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства острова, опубликованном в ночь на 28 июня, его цитирует ТАСС. Там отмечается, что для наблюдения за российскими кораблями были задействованы самолеты, корабли и береговые ракетные комплексы.

27 июня в 23:00 (18:00 мск) были замечены два российских фрегата. Они прошли через нашу восточную акваторию с юга на север и ушли в открытый океан к юго-востоку от порта Суао, — говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что корветы «Громкий» и «Совершенный» пересекли Южно-Китайское море и зашли в южную часть Филиппинского моря. Отмечается, что они действовали в рамках дальнего морского перехода, осуществляя маневры с демонстрацией военно-морского присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в августе 2022 года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит американской делегации, увидев в этом поддержку тайваньских сепаратистов. В этой связи Пекин провел крупные учения.

Ранее истребители Военно-воздушных сил Тайваня подняли в воздух на перехват десяти военных самолетов Китая, замеченных при пересечении срединной линии Тайваньского пролива. Министерство обороны Тайваня также заявило, что одновременно с пролетом авиации боевое патрулирование проводили четыре китайских корабля.

Представитель армии острова не уточнил, куда направлялись китайские самолеты, но отметил, что 10 из них пересекли линию пролива, разделяющую обе стороны. Тайвань в ответ поднял в воздух свои истребители, а также развернул корабли и ракетные комплексы наземного базирования для наблюдения за небом, заявили в ведомстве.