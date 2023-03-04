Тайны семьи Ким Чен Ына: что известно о жене и детях лидера КНДР NEWS.ru рассказывает о близких родственниках северокорейского лидера

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global look Press

Ким Чен Ын с дочерью Ким Чжу Э

На протяжении последних месяцев лидер КНДР Ким Чен Ын не единожды появлялся на публике, и всякий раз его сопровождала 10-летняя дочь Ким Чжу Э. Значит ли это, что глава Страны чучхе отводит девочке особую роль наследницы или даже преемницы? Что известно о семье Ким Чен Ына? Кто его жена, есть ли у него еще дети, где его сестры и братья? Обо всем этом — в материале NEWS.ru.

Дочь Ким Чжу Э

Ким Чен Ын перестал скрывать Ким Чжу Э от посторонних глаз в ноябре прошлого года. С тех пор девочка стала регулярно появляться с отцом на публике, а следовательно в СМИ КНДР и на страницах мировых изданий. Правда, ребенок предстает перед камерами преимущественно на сугубо военных мероприятиях — то на запуске межконтинентальной баллистической ракеты, то на осмотре с отцом складов тех же ракет, то на встрече с генералами, то на военном параде. 17 февраля фотографии с Ким Чжу Э вновь облетели весь мир: вместе с отцом она наблюдала футбольный матч между командой военных и сборной правительства КНДР.

25 февраля Ким Чен Ын вместе с дочерью появился на церемонии, посвящённой началу строительства нового микрорайона в Пхеньяне. Сам Ким, высшие чиновники и Ким Чжу Э приняли участие в символической закладке здания, лично взяв в руки лопаты и бросив несколько совков песка в основание фундамента. Это было первое гражданское, никак не связанное с армией мероприятие, где появилась дочь главы КНДР.

Столь частое появление дочери Кем Чен Ына в публичном поле ряд наблюдателей объяснили якобы имеющимися у вождя намерениями передать власть дочери и сделать ее своей преемницей. Но у этой позиции есть и масса контраргументов.

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global look Press Ким Чен Ын с дочерью Ким Чжу Э

В пользу теории о том, что дочь Кима готовят в его преемницы, говорит особый пиетет, с которым к ней относятся как СМИ, так и все окружение вождя, включая самых высокопоставленных генералов. В отношении нее употребляют эпитеты типа «любимый, уважаемый ребенок», которые использовали в отношении Ким Чен Ына, когда тот стал наследником Ким Чен Ира. Получившая политическое убежище в США тетя Ким Чен Ина по материнской линии Ко Ен Сок указывает, что жители КНДР стали воспринимать его как наследника, когда мальчику было всего восемь лет.

Другой довод — недавнее появление фотографии девочки с отцом на почтовых марках, выпущенных в КНДР в честь военного парада.

Если проанализировать все обстоятельства появления дочери Кима и то, как к ней стали относиться, то очевидно, что Ким Чен Ын видит в ней свою наследницу на посту главы государства, — считает Чон Сон Чжан, директор Центра изучения стратегии объединения Института им. короля Сечжона.

С ним в определенной степени согласен и бывший министр объединения Южной Кореи Чон Се Хён.

Выпуск почтовых марок — традиционный для КНДР способ возвеличивания кого-либо. То, что на марках вместе с отцом появилась и его дочь, можно расценивать как превращение ее в наследницу, — отметил он.

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global look Press Ким Чен Ын с дочерью Ким Чжу Э перед ракетой, установленной на пусковой установке

В Южной Корее доминирует точка зрения о том, что на пути девочки к посту главы государства слишком много препятствий. Именно в таком духе были выдержаны официальные комментарии южнокорейских ведомств — разведки и Министерства объединения, с особым вниманием относящихся к КНДР .

Скептики указывают, что Ким Чжу Э слишком молода, к тому же она будущая женщина.

В Северной Корее на работе или в вузе если мужчина и женщина одного возраста, то даже тогда женщина должна обращаться к мужчине на «Вы», а он может «ты». Несмотря на принадлежность к первой семье КНДР, очень сложно поверить в то, что главой государства в КНДР после себя Ким Чен Ын решил назначить дочь, — говорит перебежчица из КНДР Ким Ён Хи, которая сейчас живет в Сеуле и работает в исследовательском фонде, занимающемся проблематикой КНДР и межкорейских отношений.

Другие считают, что частые появления дочери вождя на мероприятиях — элемент пиара ядерной программы КНДР.

Появление Ким Чжу Э на ракетных запусках, на параде с отцом скорее похоже на своего рода шоу со стороны Ким Чен Ына, через которое он показывает важность ядерного оружия и необходимость его для обеспечения безопасности страны, — считает профессор университета Конгук Чон Ён Сон.

Есть и те, кто полагает, что за счет подчеркнутой демонстрации дочери Ким Чен Ын хочет пресечь любые мечты о власти своей младшей сестры Ким Ё Чжон.

Ким Чен Ын не может поступить с сестрой так, как поступил с дядей — Чан Сон Тхэком, которого репрессировал. Потому, показав дочь публично и подчеркнув ее связь с собой, он заранее задвинул Ким Ё Чжон на второй план, — отметил старший научные сотрудник Института политики Асан Чха Ду Хён.

Сколько детей у Ким Чен Ына

Несмотря на высокий интерес к личной жизни Ким Чен Ына и его ближайшим родственникам, известно о семье лидера КНДР не так уж много.

О существовании Ким Чжу Э в свое время сообщил еще побывавший в КНДР экс-игрок NBA Дэнис Родман, которому дали подержать дочку Ким Чен Ына на руках. По мнению южнокорейской разведки, девочка родилась в 19 февраля 2013 года. При этом в прошлом году ряд СМИ назвали «дочерью вождя» другую девочку, с которой Ким Чен Ын и его жена приветливо общались на одном из концертов.

По поводу остальных детей вождя известно еще меньше. Споры идут даже в отношении их числа. Поговаривают, что у Кима есть сын, который родился, скорее всего, в 2010 году. Это допущение, кстати, добавляет сомнений версии о «наследнице Ким Чжу Э», так как, если следовать традициям КНДР, то более уместно для Ким Чен Ына было бы выводить на пост будущего лидера сына — он старше и он мужчина. Правда, есть те, кто считает, что сына может и не быть. В открытых источниках нет никаких свидетельств его существования, нет даже ни одного фото. Согласно еще одному предположению, у Ким Чен Ына трое детей — младший, как считается, родился в 2017 году, его пол не известен.

Сестра Ким Ё Чжон

До появления на публике дочери вождя южнокорейские эксперты склонялись к тому, что именно сестра лидера Ким Ё Чжон — «человек № 2» в КНДР, и она должна будет возглавить страну, если у Ким Чен Ына возникнут серьезные проблемы со здоровьем.

Фото: EPA/TASS Cестра лидера Ким Ё Чжон

Ким Ё Чжон занимает один из ключевых постов в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи. Она регулярно выступает с громкими и весьма жесткими заявлениями по внешнеполитической проблематике. В Сеуле не исключают, что она курирует отношения Пхеньяна с Южной Кореей и США, а также, возможно, дипломатию КНДР в целом.

Однако по мере «популяризации» дочери северокорейского лидера Ким Ё Чжон стали реже показывать по телевидению, и теперь южнокорейские эксперты оценивают ее положение в иерархии КНДР где-то на уровне второго десятка. То есть она по-прежнему входит в ближний круг Ким Чен Ына, но уже не считается «первой только после вождя».

Про саму же Ким Ё Чжон известно, что ей 35 лет — она родилась 27 сентября 1987 года. Ходят слухи, что в 2015 году она вышла замуж за сына высокопоставленного чиновника КНДР, возможно, у них есть ребенок. Но никто не видел ни мужа, ни ребенка сестры Ким Чен Ына и не знает их имен.

Кто жена Ким Чен Ына

Говоря о первой семье КНДР, стоит также упомянуть и Ли Соль Чжу, супругу Ким Чен Ына. Именно при ней впервые в истории Северная Корея получила полноценную «первую леди», которая регулярно сопровождает мужа на разных мероприятиях, тогда как отец и дед нынешнего вождя своих жен публике не показывали .

Ли неплохо известна зарубежным экспертам во многом потому, что еще в 2005 году она приезжала на Азиатские игры в Южную Корею в составе группы болельщиц, которые поддерживали атлетов КНДР. Тогда было очевидно, что кого угодно в чирлидеры Северной Кореи не брали — все девушки были миловидные и организованные как на подбор. Они покорили Южную Корею, а Ли уже тогда запомнилась публике, так как общалась с журналистами Юга. Правда, в то время никто и подумать не мог, что перед ними — будущая первая леди КНДР.

Фото: EPA/TASS Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чжу

Ли Соль Чжу родилась 28 сентября 1989 года в портовом городе Чхончжин, но выросла в Пхеньяне. Она на пять лет младше мужа, ей сейчас 33 года. Говорят, что ее родители — преподаватели в вузе. Сама она училась в университете на факультете музыки и танцев, а затем стала выступать в популярном в КНДР ансамбле «Ынхасу», где ее, скорее всего, и заметил Ким Чен Ын. Поженились они, согласно самой популярной версии, в 2012 году.

В том же году Ким Чен Ын впервые появился с супругой на публике, Ли быстро покорила даже западные СМИ. Все отметили ее отменный вкус в одежде, миловидность и непринужденное поведение. Она не стесняется брать мужа под руку на людях и легко очаровывает людей: те, кто лично общался с первой леди КНДР, утверждают, что она внимательная собеседница, которая умеет удачно может пошутить, например, на тему курения — вредной привычки своего мужа.

Про ее политические взгляды не известно вообще ничего. Похоже, ее вполне устраивает роль жены и хранительницы очага.

Братья Ким Чен Ына

У Ким Чен Ына, помимо сестры, были два старших брата. Ким Чжон Нам долгое время считался самым вероятным претендентом на пост лидера КНДР после Ким Чен Ира. Однако он постоянно жил за границей, и выбор в итоге пал на Ким Чен Ына. Ким Чжон Нама убили в 2017 году в Куала-Лумпуре в возрасте 46 лет. Как считают на Западе и в Южной Корее, к его ликвидации может быть причастен Ким Чен Ын, но доказательств этому нет.

Фото: Wikimedia Ким Чжон Нам

Второй брат вождя Ким Чжон Чхоль родился 25 сентября 1981 года, сейчас ему 41 год, он живет в КНДР. Он не интересуется политикой, гораздо больше брата вождя увлекает музыка. Ким Чжон Чхоль известен как любитель творчества британского рокера Эрика Клэптон, чьи концерты за границей он посещал по крайней мере трижды — в 2006 году в Германии, в 2011 и 2015 годах в Сингапуре.

Судя по воспоминаниями бывшего дипломата КНДР Тхэ Ён Хо, который сбежал в Южную Корею, Ким Чжон Чхоль достаточно мягкий, вежливый человек, которому интересна лишь музыка. Согласно мемуарам Тхэ, старший брат Ким Чен Ына сам неплохо играет на гитаре, одну из которых — весьма дорогую и профессионального уровня, он купил себе во время поездок в Европу.