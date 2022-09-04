Тайфун оставил без электричества более 3 тысяч домов в Японии

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В японской префектуре Окинава вызванный тайфуном ветер оставил без электричества более 3,4 тысячи домохозяйств. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные компании Okinawa Electric Power Co. Кроме того, пострадали два человека.

По информации телеканала, электричество пропало в 2920 домах в городе Миякодзима, около330 домохозяйств остались без света в поселке Тарама в округе Мияко, обесточены 190 домохозяйств в городе Исигаи и десять — в городе Такетоми.

Также сообщается о двух пострадавших в городе Наха. 70-летняя женщина была доставлена в больницу с травмой руки, а 80-летнего мужчину госпитализировали с травмой головы.

Ранее стало известно, что около 20 человек пропали без вести в Японии в результате схода мощного оползня в префектуре Сидзуока. Оползень снёс несколько домов и повредил инфраструктуру в городе Атами. Более 2,8 тысячи домов в регионе остались без электричества.

Позднее выяснилось, что при оползне погибли два человека. Ущерб, по предварительным оценкам, нанесён 130 домам и постройкам.