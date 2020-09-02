Тайфун «Майсак» нанёс серьёзный ущерб КНДР и Южной Корее

https://static.news.ru/photo/86a40d24-ed97-11ea-b490-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com

Южнокорейское агентство «Рёнхап» сообщило о серьёзных разрушениях, которые принёс тайфун «Майсак» Корейскому полуострову.

По данным агентства, в восточных регионах КНДР возникли из-за тайфуна масштабные наводнения.

Под влиянием тайфуна с порядковым номером 9 оказалась вся провинция Канвондо, а также часть провинции Хамгён-Пукто. Тайфун характеризуется крайне сильными ветрами и проливными дождями, — приводит сообщение ТАСС.

В Южной Корее были эвакуированы из домов более двух тысяч человек. Тайфун разрушил не менее 20 жилых домов, погибла 60-летняя женщина.

Кроме того, от стихийного бедствия пострадали не менее 800 объектов, в том числе деревья, автомобили, светофоры, фонари дороги, крыши зданий.

Отмечается, что заблокированы дороги и остановлена работа ядерного реактора на АЭС «Сингори-4» из-за проблем с электроэнергией, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, на юго-западе Японии 117 тысяч домов остались без электрического снабжения из-за тайфуна «Майсак». Отмечается, что в Японии температура воздуха держится на уровне 32–33 градуса тепла. Отсутствие электричества при такой температуре несёт угрозу для японцев, так как они не могут воспользоваться кондиционерами.