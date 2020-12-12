Таиланд возобновил безвизовый режим для туристов из России

https://static.news.ru/photo/f1de0012-3dfc-11eb-baed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Keren/XinHua/Global Look Press

Таиланд упростил правила въезда для российских туристов, возобновив безвизовый режим на фоне пандемии коронавируса.

Власти Таиланда разрешили пребывать на их территории без визы в течение 30 дней гражданам 62 государств, в том числе и России. Об этом сообщается на официальной странице тайского посольства в Объединенных Арабских Эмиратах в Facebook.

Согласно информации, всем иностранцам необходимо иметь при себе свидетельство о въезде (СОЕ), бронь отеля для прохождения альтернативного государственного карантина (ASQ), результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не позднее 72 часов до вылета, а также «медицинское свидетельство о пригодности к полётам» (Fit to Fly) и страховку на сумму не менее $100 тысяч.

Ранее начальник Управления по делам туризма (ТАТ) страны Юттхасак Супхасон заявил, что Таиланд в ближайшие годы может отказаться от массового туризма, ограничившись приёмом 8 млн путешественников в 2021 году и сохранив этот показатель на последующие несколько лет. По его словам, массового туризма больше не будет.

Он также добавил, что пандемия будет оказывать влияние на ситуацию с туризмом ещё несколько лет, даже если её удастся подавить массовой вакцинацией, поэтому отрасли необходимо сосредоточиться на качестве и доходности, стараясь не гнаться за цифрами предкризисных лет, писал NEWS.ru.

В настоящее время для российских граждан открыты границы 15 стран, в том числе Турции и Объединённых Арабских Эмиратов. При этом страны Европы могут разрешить въезд для россиян только в августе-сентябре следующего года.