Таиланд сократит карантин для туристов до семи дней

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Власти Таиланда с апреля вдвое сократят карантин для въезжающих иностранцев — с 14 до 7 дней. Послабление коснётся туристов, которые пройдут вакцинацию не позднее чем за три месяца до поездки.

Об этом сообщил глава Минздрава Анутин Чарнвиранкул. Туристам нужно будет предъявить отрицательный тест на COVID-19, передаёт Reuters.

Кроме того, правительство королевства разрабатывает план по сокращению карантина до трёх дней или даже полной его отмене. Ожидается, что массовый приём вакцинированных гостей без обязательного карантина начнётся в III квартале 2021-го. Но таким гражданам всё равно придётся пройти проверочные тесты.

Ранее сообщалось, что посольство Соединённых Штатов Америки в РФ снова начнёт выдавать туристическую визу (B1/B2) с 1 марта, рассказали в Госдепе США. Заявления будут принимать только от людей, которые могут рассчитывать на получение въездного документа без прохождения собеседования. Работу генконсульств США в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке ограничили в марте 2020 года.

Как писал NEWS.ru, без прохождения карантина в Грузию с 1 марта могут прилететь туристы из шести стран. Сухопутные и морские границы страны по-прежнему остаются закрытыми для иностранных туристов.

Прилететь без прохождения карантина в Грузию могут те, кто традиционно часто посещает страну. Это граждане Армении, России, Азербайджана, Украины, Казахстана, Белоруссии. Туристы из перечисленных стран могут прилететь прямыми авиарейсами транзитом при предъявлении отрицательного теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до поездки в Грузию. До 1 марта в страну могли прилететь без прохождения карантина граждане и резиденты государств — членов ЕС, Швейцарии, Норвегии, Израиля, Катара, Бахрейна, ОАЭ, Великобритании, Саудовской Аравии, Турции.