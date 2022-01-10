Таиланд откроет три провинции для желающих отдохнуть в стране

С 11 января три провинции Таиланда смогут принять путешественников, передаёт TAT News со ссылкой на тайский центр по управлению ситуацией с COVID-19. Ранее власти Таиланда в конце минувшего года временно закрыли для туристов все ранее доступные для путешествия провинции, за исключением Пхукета.

В рамках программы «Песочница» туристы смогут отдохнуть на тропических пляжах провинций Краби, Пханг-Нга и Сураттхани. Путешественники будут иметь возможность посетить острова Самуи, Пханган и Ко Тао, однако въезд на материковую часть региона останется закрытым.

Согласно предоставленной информации, правила въезда в государство в Юго-Восточной Азии сохранятся неизменными. Гости страны по-прежнему будут обязаны предоставить все необходимые документы о вакцинации, результаты ковид-теста, квитанцию о предоплате отеля и данные двух ПЦР-тестов, которые нужно сдать, находясь на курорте.

Ранее стало известно, что израильское правительство разрешило с 9 января въезд в страну туристам, вакцинированным от коронавируса, в том числе и российской вакциной «Спутник V». Правда, даже привитым необходимо будет получить положительный результат серологического анализа на наличие антител к COVID-19, выполненный на территории Израиля.

В то же время в посольстве заявили о существующих «технических нюансах», которые потенциально могут усложнить въезд и пребывание российских граждан в Израиле. Это, в частности, касается проверки подлинности выдаваемых в России сертификатов о вакцинации; процедуры прохождения серологических тестов; порядка обязательной самоизоляции; условий въезда граждан, привитых другими вакцинами российского производства, а также переболевших и детей.