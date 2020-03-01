https://static.news.ru/photo/13c7e28e-5b85-11ea-8f51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Teera Noisakran/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство здравоохранения Таиланда сообщило о первой жертве коронавируса в стране. Ею стал 35-летний таец с заболеванием крови, которое у него диагностировали до заражения.

В настоящее время специалисты пытаются выяснить, был ли причиной смерти коронавирус или другие заболевания. Оказалось, что на момент смерти у погибшего уже не было вируса, сообщает ТАСС.

В королевстве сейчас известно о 42 подтверждённых случаев заражения, 30 человек врачи вылечили.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эвакуированный с круизного лайнера Diamond Princess 78-летний австралиец умер от коронавирусной инфекции. Он стал первой жертвой недуга в стране. Смерть наступила в больнице города Перт, где мужчина находился на карантине. Заражённой коронавирусом оказалась и супруга покойного. Пока она пребывает в стабильном состоянии.