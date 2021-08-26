Таиланд начал пускать привитых «Спутником V» россиян без карантина

Власти Таиланда начали пускать вакцинированных российской вакциной против коронавируса «Спутник V» на курортные острова Пхукет и Самуи без прохождения карантина. Туристам понадобится только оформить разрешение на въезд в посольстве Таиланда, сообщил ТАСС генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов.

Подавать документы на его получение, по данным посольства Таиланда в Москве, можно уже с сегодняшнего дня, — уточнил он.

Ранее сообщалось, что 1 июля власти острова Пхукет официально открыли его для туристов и граждан Таиланда, привитых от коронавируса. Он стал первой территорией королевства, где иностранцам не нужно находиться на карантине.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) предположили, что для соотечественников курорты Таиланда станут доступны предстоящей осенью.

По данным на 27 августа, в Таиланде более 1,12 млн выявленных случаев коронавируса за весь период пандемии. Скончались от последствий инфекции 10 314 человек.

До этого туроператоры предложили россиянам менее дорогую альтернативу Турции — Доминиканскую Республику. Спрос на эти путёвки возрос на 225% по сравнению с 2019 годом, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).