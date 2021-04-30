Таджикско-киргизский конфликт оживил страхи футурологов

Давно светлые и прозорливые умы нас предупреждали о том, что будущие войны будут разворачиваться даже не ради нефтяных полей, значение которых якобы снизит развитие возобновляемой энергетики, а ради контроля за водными источниками, ценность которых по мере роста численности человечества увеличивается кратно.

И вот новое, пусть и не столь масштабное, подтверждение общего тренда: столкновение киргизов и таджиков вокруг водораспределительной станции «Головная», развёрнутая на участке, который в Таджикистане считается своим, а в Киргизии спорным. В результате «частный конфликт» при поддержке спецсил с обеих сторон приобрёл уже характер межгосударственного. Заговорили о возможности подтягивания танков и вертолётном прикрытии. Собственно, «водяные конфликты» — уже некая константа нашего времени.

Египет готов вмешаться в строительство Суданом электростанций в верховьях Нила, дающего жизнь стране фараонов. Израиль любой ценой готов удерживать под своим контролем захваченные ещё в 1967 году Голанские высоты, где берут начало реки, питающие развитое израильское сельское хозяйство. Да что далеко ходить. Вода постоянно ссорит засушливый в основном Узбекистан и горные Таджикистан и Киргизию, где на ледниках Памира и Тянь-Шаня берут своё начало истоки великих среднеазиатских рек —Амударьи и Сырдарьи.

Но если протесты в адрес Киргизии всё ещё носят умеренный, скорее, даже дипломатический характер. То работы в Таджикистане по сооружению нового каскада ГЭС вызвали холодную войну между Ташкентом и Душанбе. Узбекские власти требовали снизить высоту плотины Рогунской ГЭС с 335 метров до 170. В противном случае, уверены в Ташкенте, мощное водохранилище снизит объём водостока Амударьи. Тут же возник фантомный страх появления новых Аралов, резкого опустынивания пока просто засушливых районов. Таджикская делегация даже защищала свой проект века в Брюсселе, стремясь заручиться поддержкой ЕС.

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Симптоматично, что пока в этот спор не рискуют вмешиваться на стороне ни одной из стран ни Россия, ни Китай, ни США. Притом, что уже после прихода в Белый дом команды Джо Байдена, Америка решила реанимировать забытую при Трампе программу формата С5 +1 об экономическом сотрудничестве с «пятёркой» стран Центральной Азии, прежде всего, как раз в сфере энергетики. Не стоит к тому же забывать, что США рассматривают этот регион в плане противодействия влиянию не столько России, сколько Китая с его активным экономическим экспансионизмом. Для янки бывшая советская Средняя Азия — некий буфер между Россией и Поднебесной. А потому поддержание в зоне разного рода перманентных конфликтов, классического управляемого хаоса, предопределяющих возможность американского посреднического вмешательства, отвечает стратегическим штатовским интересам. Тем более, что нарастающие проблемы с водными источниками в самом Китае, его планы строительств каналов от китайского участка Иртыша грозят осложнениями в его отношениях и с Казахстаном, да и с Россией.

Собственно, как мы видим, вроде бы локальная разборка на таджикско-киргизской границе отражает как в капле воды серьёзный конфликтный потенциал, способный взорвать весь регион. Ведь та же водораспределительная станция расположена у истоков каналов, питающих киргизское Токтогульское водохранилище. Пока вспыхнувший конфликт разморозил прежние противоречия. И новая киргизская власть не может ударить в грязь лицом и проявить слабость. Притом, что обе конфликтующие страны входят в ОДКБ. А значит, для России — главное не оказаться виноватой в глазах одной из сторон. Но и самоустраниться нельзя, иначе возникший вакуум успеют заполнить другие интересанты.