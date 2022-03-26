Сюрприз от Кима: запуск ракеты, способной достичь США, — это только начало

После того как 24 марта Северная Корея произвела запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), которая находилась в полёте 67 минут, поднявшись до высоты более 6200 метров и пролетев около 1090 километров, США
Совбез должен выступить публично и единым голосом (имеются в виду все 15 членов Совета Безопасности ООН, включая пять постоянных — Великобритания, Китай, Россия, США, Франция. — NEWS.ru), чтобы осудить незаконные действия КНДР и призвать КНДР вернуться за стол переговоров, — заявила Томас-Гринфилд на заседании.
Однако маловероятно, что резолюция, позволяющая ввести новый пакет санкций, получит единогласное одобрение всех 15 членов Совбеза, при том что предыдущие попытки Вашингтона в этом году ввести санкции против Пхеньяна были заблокированы Россией и Китаем. На этот раз Россия на заседании Совбеза также выступила против американской инициативы.
Односторонние ограничения не только попирают суверенитет и законные интересы государств-членов и противоречат нормам и правилам международной торговли, но и подрывают целостность тех ограничений, которые согласованы в рамках Совета Безопасности, — заявила заместитель постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.
Тем временем заголовки северокорейских газет полны ликования. «Наша страна и наш народ стали ещё сильнее», пишет главная газета Северной Кореи «Родон синмун». Кроме того, северяне
Согласно предварительным оценкам, новая ракета КНДР под названием Hwasong-17 (Марс-17), если будет запущена по оптимальной для дальности полёта траектории, способна поражать любую точку на континентальной территории США. Также она, предположительно, может нести несколько ядерных боеголовок. По мнению многих специалистов из Южной Кореи, Hwasong-17 представляет серьёзную угрозу и доказывает, что КНДР продолжает успешно развивать свои ракетные арсеналы.
Впервые Hwasong-17 была показана 10 октября 2020 года в Пхеньяне на параде в честь 75-летия основания правящей в КНДР Трудовой партии Кореи.
Правда, у разведок Южной Кореи и США есть
Эксперт по ракетно-ядерной программе КНДР Владимир Хрусталёв рассказал NEWS.ru, почему запуск северокорейской ракеты имеет столь большое значение и каких ещё сюрпризов стоит ожидать от Пхеньяна в ближайшем будущем.
Зачем Северная Корея провела демонстративный запуск Hwasong-17?
КНДР продемонстрировала, что она вышла на принципиально новый уровень в создании МБР. В первую очередь это касается мощности самих ракет и их способности забрасывать действительно тяжёлую полезную нагрузку на межконтинентальные дальности.
Почему стрельба была по несколько необычной траектории, когда ракета уходила резко вверх?
Эта траектория традиционна в КНДР при испытаниях ракет большой дальности. Причин тут две. Первая — это география региона, когда своя территория сравнительно небольшая, а другие страны очень близко. В этой связи приходится искать варианты, чтобы можно было проверить ракету на полную мощность и при этом не нарушить ничей суверенитет в условиях карты региона. Вторая — это то, что полёт в этом радиусе и на таких высотах легко отслеживается инфраструктурой слежения с территории КНДР и прилегающей к ней акватории. Потому полёты делаются больше вверх, чем вдаль.
По оценкам южнокорейских экспертов, Hwasong-17 при стрельбе по оптимальной для дальности траектории может улететь на 15 тысяч километров и способна поразить любую точку на территории США...
Это разумная оценка. Пересчёт на траектории минимальной энергии (с максимальной возможной дальностью) при прочих равных даёт примерно те же самые 15 тысяч километров. Этого с лихвой хватает, чтобы долетать до любой точки территории Соединённых Штатов.
Можно ли эту считать ракету полноценной МБР? Некоторые эксперты говорят, что КНДР необходимо будет отрабатывать технологии входа боеголовок в атмосферу, наведения на цель и прочее, а потому Пхеньян нуждается в дополнительных запусках, уже по оптимальной траектории.
Думаю, что Hwasong-17 уже можно назвать принципиально работоспособной ракетой. В первую очередь потому, что из-за мощной тяги и способности поднимать тяжёлую головную часть ей проще решить некоторые иные задачи. Например, если вдруг существуют проблемы с теплозащитой при полёте на максимальные дальности, то такая ракета доставит до США даже боеголовку с очень тяжёлой и заведомо избыточной теплозащитой. Хотя, конечно, чем больше имеет пусков успешных любая ракета, тем выше уверенность в ней у её обладателей и их противников.
Исходя из запусков КНДР в этом году, какие выводы можно сделать о направлении развития северокорейской программы? С технической точки зрения насколько успешно продвигается эта программа?
Она развивается уверенно и успешно. То, что было заявлено в планах на VIII съезде Трудовой партии Кореи в январе 2021 года, последовательно претворяется в жизнь. Крылатые ракеты и гиперзвуковые боевые блоки уже были реализованы до испытаний Hwasong-17. Теперь появилась и эта новая тяжёлая МБР. Логично ожидать следующих позиций из списка, а именно: новых твердотопливных баллистических ракет для подводных лодок, твердотопливной МБР, а также успешной реализации проекта по созданию разделяющихся головных частей для баллистических ракет. Также на подходе новый спутник и космические ракеты. Учитывая то, что Пхеньян методично выполняет одну задачу за другой, можно предположить, что и с остальными заявленными целями он справится.
Каков уровень ракетных технологий КНДР сейчас, если сравнивать с ведущими ракетными державами типа США, РФ, Китая?
К сожалению, сложно сказать определённо, так как очень трудно сравнить нынешние ракетные технологии КНДР, которые имеют большое количество оригинальных решений, с какими-либо четкими аналогами других стран.