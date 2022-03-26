Сюрприз от Кима: запуск ракеты, способной достичь США, — это только начало

Зачем Северная Корея провела демонстративный запуск Hwasong-17?

КНДР продемонстрировала, что она вышла на принципиально новый уровень в создании МБР. В первую очередь это касается мощности самих ракет и их способности забрасывать действительно тяжёлую полезную нагрузку на межконтинентальные дальности.

Почему стрельба была по несколько необычной траектории, когда ракета уходила резко вверх?

Эта траектория традиционна в КНДР при испытаниях ракет большой дальности. Причин тут две. Первая — это география региона, когда своя территория сравнительно небольшая, а другие страны очень близко. В этой связи приходится искать варианты, чтобы можно было проверить ракету на полную мощность и при этом не нарушить ничей суверенитет в условиях карты региона. Вторая — это то, что полёт в этом радиусе и на таких высотах легко отслеживается инфраструктурой слежения с территории КНДР и прилегающей к ней акватории. Потому полёты делаются больше вверх, чем вдаль.

По оценкам южнокорейских экспертов, Hwasong-17 при стрельбе по оптимальной для дальности траектории может улететь на 15 тысяч километров и способна поразить любую точку на территории США...

Это разумная оценка. Пересчёт на траектории минимальной энергии (с максимальной возможной дальностью) при прочих равных даёт примерно те же самые 15 тысяч километров. Этого с лихвой хватает, чтобы долетать до любой точки территории Соединённых Штатов.

Можно ли эту считать ракету полноценной МБР? Некоторые эксперты говорят, что КНДР необходимо будет отрабатывать технологии входа боеголовок в атмосферу, наведения на цель и прочее, а потому Пхеньян нуждается в дополнительных запусках, уже по оптимальной траектории.

Думаю, что Hwasong-17 уже можно назвать принципиально работоспособной ракетой. В первую очередь потому, что из-за мощной тяги и способности поднимать тяжёлую головную часть ей проще решить некоторые иные задачи. Например, если вдруг существуют проблемы с теплозащитой при полёте на максимальные дальности, то такая ракета доставит до США даже боеголовку с очень тяжёлой и заведомо избыточной теплозащитой. Хотя, конечно, чем больше имеет пусков успешных любая ракета, тем выше уверенность в ней у её обладателей и их противников.

Исходя из запусков КНДР в этом году, какие выводы можно сделать о направлении развития северокорейской программы? С технической точки зрения насколько успешно продвигается эта программа?

Она развивается уверенно и успешно. То, что было заявлено в планах на VIII съезде Трудовой партии Кореи в январе 2021 года, последовательно претворяется в жизнь. Крылатые ракеты и гиперзвуковые боевые блоки уже были реализованы до испытаний Hwasong-17. Теперь появилась и эта новая тяжёлая МБР. Логично ожидать следующих позиций из списка, а именно: новых твердотопливных баллистических ракет для подводных лодок, твердотопливной МБР, а также успешной реализации проекта по созданию разделяющихся головных частей для баллистических ракет. Также на подходе новый спутник и космические ракеты. Учитывая то, что Пхеньян методично выполняет одну задачу за другой, можно предположить, что и с остальными заявленными целями он справится.



Каков уровень ракетных технологий КНДР сейчас, если сравнивать с ведущими ракетными державами типа США, РФ, Китая?

К сожалению, сложно сказать определённо, так как очень трудно сравнить нынешние ракетные технологии КНДР, которые имеют большое количество оригинальных решений, с какими-либо четкими аналогами других стран.