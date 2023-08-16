Свыше тысячи японцев оказались отрезаны от внешнего мира из-за оползня

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Жители японской префектуры Тоттори, расположенной на острове Хонсю, оказались отрезаны от внешнего мира из-за схода оползня, сообщает телеканал NHK. По его данным, оползень завалил дороги после прохождения тайфуна, получившего название «Лан». В настоящее время в префектуре заблокированы около 1,8 тысячи человек.

Правительство Японии также направило уведомление жителям префектуры Сидзуока с рекомендацией об эвакуации. В настоящее время на территории этого региона действует четвертый по пятибалльной шкале уровень угрозы из-за стихийного бедствия. В целях обеспечения безопасности граждан власти приостановили движение скоростных поездов «синкансэн».

Точных данных о количестве пострадавших в результате стихийного бедствия нет. По предварительной информации, около 49 человек пострадали из-за непогоды в восьми японских префектурах. Один из пациентов находится в критическом состоянии, за его жизнь борются врачи.

Тайфун «Лан», обрушившийся на Японию, привел к повреждению объектов инфраструктуры. В районе Киото был разрушен мост, а в Тоттори ушли под воду автомобильные дороги. Сейчас тайфун идет в сторону Японского моря. Предполагается, что он пройдет Хоккайдо, после чего дойдет до Сахалина.

Метеорологи ранее предупредили жителей Дальнего Востока России о возможных циклонах. Синоптики прогнозируют особенно интенсивные осадки на Сахалине и островах Курильской гряды 17 августа.