Свыше 50 млн китайцев получат вакцину от COVID-19 по лунному календарю

https://static.news.ru/photo/1092c992-4105-11eb-8b46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Китайские медики собираются ввести вакцину от нового коронавируса не менее 50 млн гражданам до Нового года по лунному календарю (Чуньцзе, Праздник весны). Он выпадает на 12 февраля будущего года. Пекин планирует выпустить на эти цели минимум 100 млн доз препарата, созданного местными предприятиями.

Прививочная кампания начнётся в ближайшем будущем. Первые 50 млн доз граждане КНР получат до 15 января. Остальное — до 5 февраля, передаёт газета South China Morning Post.

Веществом обеспечат в первую очередь наиболее уязвимые группы населения: сотрудники полиции, врачи, пожарные, таможенники, грузчики, работники транспорта и логистической сферы, персонал домов престарелых и похоронных бюро и коммунальщики. Кроме того, вакцину введут тем, кто должен в скором времени уехать за рубеж по работе или на учёбу. Во время Праздника весны внутри КНР путешествуют сотни миллионов человек, что угрожает спровоцировать всплеск заболеваемости, как это было в 2003 году с острым респираторным синдромом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Накануне авторитетный американский журнал Science опубликовал список важнейших научных достижений 2020 года. По версии журнала, создание вакцин от коронавируса, в частности российского препарата «Спутник V», признано главным научным прорывом, писал NEWS.ru.