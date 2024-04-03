Сведений о пострадавших при землетрясениях на Тайване россиянах пока нет МТК: данных о пострадавших россиянах после землетрясения на Тайване нет

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Московско-тайбэйская координационная комиссия по экономическому и культурному сотрудничеству (MTK) пока не располагает сведениями о наличии граждан России среди пострадавших в результате землетрясения на Тайване, передает ТАСС. Там отметили, что сообщений не поступало.

Пока такой информации к нам не поступало, — сообщили в организации.

Ранее несколько зданий в городе Хуалянь на востоке Тайваня получили серьезные повреждения в результате серии землетрясений. Первая сейсмическая активность была зафиксирована в 07:58 по пекинскому времени (02:58 мск), эпицентр находился в 25 км к юго-востоку от города Хуалянь.

До этого пресс-служба японского национального метеорологического управления объявила, что еще четыре землетрясения произошло вблизи восточного побережья Тайваня. Магнитуда толчков достигла 5,4. Кроме этого, было зарегистрировано еще две сейсмические активности. Первая произошла к юго-западу от Окинавы, вторая — там же. Подземные толчки проявились менее чем через 15 минут после первого катаклизма, их магнитуда составила 6,6.

Кроме того, землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали у берегов Никарагуа. Геологическая служба США уточнила, что эпицентр находился в 67,5 километра к западу от города Чинандега. Население этого города насчитывает 136 тысяч человек, информация о пострадавших не поступала. Угроза цунами не объявлялась.