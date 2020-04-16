Супругу премьера Японии раскритиковали за посещение храма в период пандемии

Супруга премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ 15 марта совершила поездку в префектуру Оита, где в компании 50 человек посетила синтоистский храм. Это произошло спустя день после того, как её муж призвал население быть осторожным из-за угрозы распространения коронавируса.
О поездке Акиэ Абэ сообщил журнал Shukan Bunshun. После этого пользователи соцсетей обрушили на женщину волну критики. Они обвинили супругу премьера в беспечном отношении к ситуации, отметив её оторванность от реальности, передаёт The Japan Times.