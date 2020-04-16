Супругу премьера Японии раскритиковали за посещение храма в период пандемии

https://static.news.ru/photo/a7a8b610-7fbe-11ea-bf1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look press

Супруга премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ 15 марта совершила поездку в префектуру Оита, где в компании 50 человек посетила синтоистский храм. Это произошло спустя день после того, как её муж призвал население быть осторожным из-за угрозы распространения коронавируса.

О поездке Акиэ Абэ сообщил журнал Shukan Bunshun. После этого пользователи соцсетей обрушили на женщину волну критики. Они обвинили супругу премьера в беспечном отношении к ситуации, отметив её оторванность от реальности, передаёт The Japan Times.

Она печально известна бездумным поведением, — написал про Акиэ Абэ журналист Нобухиро Саито.

Другой пользователь отметил, что к моменту поездки женщины в храм школы в стране были закрыты уже две недели, что говорит о серьёзности ситуации. Он назвал Акиэ Абэ «позором Японии».

В семи японских префектурах до 6 мая действует режим чрезвычайного положения, власти хотят распространить его на всю территорию страны, писал NEWS.ru.