Суга пообещал приложить максимум усилий для решения вопроса по Курилам

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что намерен приложить все возможные усилия, чтобы продвинуться в разрешении территориального спора между Москвой и Токио по вопросу принадлежности Курильских островов.
Я буду прикладывать все усилия для того, чтобы хотя бы на полшага приблизиться к решению проблемы северных территорий, — приводит ТАСС слова главы японского правительства.
Суга подчеркнул, что переговоры с Россией по Курилам будут вестись с учётом всех предыдущих договорённостей между Москвой и Токио, включая планы по возобновлению переговоров о заключении мирного договора между РФ и Японией по итогам Второй мировой войны.
После Второй мировой войны Япония и РФ не подписали мирный договор. В связи с этим в Токио считают, что четыре Курильских острова — Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, известные в Японии как «северные территории» — входят в состав Японии. В то же время позиция России заключается в том, что после войны территории вошли в состав СССР. В связи с этим передача суверенитета над островами японской стороне невозможна.
Ранее NEWS.ru писал, что зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался о возможности мирного договора между Японией и Россией по ситуации с Курильскими островами. Политик отметил, что сама возможность такого диалога исчезает, так как Токио не хочет вести разговор без фиксации своего права на территорию, принадлежащую РФ.
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