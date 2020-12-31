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Суд в Гонконге вернул под стражу медиамагната Джимми Лая

12:59, 31 декабря 2020
Фото: Isaac Wong/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Гонконге обвиняемого в нарушении закона о нацбезопасности медиамагната Джимми Лая переведут из-под домашнего ареста вновь под стражу. Такое решение принял Апелляционный суд последней инстанции.

23 декабря суд решил отпустить бизнесмена под домашний арест под залог в размере 10 млн гонконгских долларов (1,3 млн долларов США). Ему было запрещено перемещаться, делать записи в соцсетях, общаться с журналистами и иностранцами. Это решение обжаловал правительственный департамент юстиции.

До следующего судебного заседания, намеченного на 16 апреля, Джимми Лай будет находиться в следственном изоляторе, сообщает радиостанция RTHK.

73-летний магнат был задержан 3 декабря по делу о мошенничестве, а 11 декабря ему предъявили обвинения в сговоре с иностранными силами с целью создания угрозы национальной безопасности.

В 2019 году Центральное правительство Китая назвало Джимми Лая одним из организаторов массовых акций протеста в Гонконге. Отмечалось, что владелец оппозиционной газеты «Пинго жибао» Джимми Лай является руководителем группировки, который при помощи своего американского помощника Марка Саймона поддерживает связи с политической элитой Соединённых Штатов, писал NEWS.ru.

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