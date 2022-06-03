Самолету «Аэрофлота» запретили вылет из Шри-Ланки до 16 июня Суд Шри-Ланки запретил самолету «Аэрофлота» покидать страну до 16 июня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Высокий коммерческий суд Коломбо удовлетворил жалобу ирландской лизинговой компании к российскому «Аэрофлоту» и запретил самолету авиакомпании Airbus A330 покидать страну до 16 июня. Об этом сообщило издание News First, которое ссылается на решение суда. Воздушное судно задержали на Шри-Ланке в четверг, 2 июня.

Претензии были получены от компании из Ирландии Celestial Aviation Trading Limited. Ее представители подали жалобу и потребовали запретить самолету российской авиакомпании покидать территорию Шри-Ланки. По сведениям издания, лизингодатель настаивает на том, что ранее заключил с «Аэрофлотом» мировое соглашение, а потому сейчас требует запрета на вылет.

Самолет российской компании должен был вылететь в Москву утром в четверг. Всех пассажиров, которые должны были отправиться в российскую столицу этим рейсом, разместили в отеле на время простоя.

В конце февраля страны Евросоюза ввели новые санкции в отношении российского транспортного сектора. Среди ограничений был запрет на продажу самолетов, запасных частей и оборудования для воздушных судов. Кроме того, поступило требование вернуть лизингодателям все сданные в лизинг самолеты.

«Аэрофлот» объявил о запуске регулярных рейсов из Москвы в Коломбо в марте. Рейсы из России осуществляются по средам, пятницам и субботам, а в обратном направлении — по четвергам, субботам и воскресеньям.