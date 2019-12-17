https://static.news.ru/photo/e19771fc-2165-11ea-8989-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hitoshi Yamada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Суд в Японии приговорил к пожизненному тюремному заключению 23-летнего Итиро Кодзиму, который в июне 2018 года с ножом напал на пассажиров скоростного поезда, следовавшего из Токио в Осаку.

Сам молодой человек утверждал, что устроил резню из-за расстройства. Жертвой нападения стал 38-летний Котаро Умеда, попытавшийся остановить Кодзиму, ещё две женщины получили ранения.

Во время судебного процесса японец заявлял, что провести жизнь в тюрьме было его «мечтой», отмечает Reuters.

Ранее NEWS.ru писал, что в японском городе Кавасаки мужчина с ножом напал на учеников начальной школы. В результате погибли три человека, в том числе ребёнок.