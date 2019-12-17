Суд в Японии приговорил к пожизненному тюремному заключению 23-летнего Итиро Кодзиму, который в июне 2018 года с ножом напал на пассажиров скоростного поезда, следовавшего из Токио в Осаку.
Сам молодой человек утверждал, что устроил резню из-за расстройства. Жертвой нападения стал 38-летний Котаро Умеда, попытавшийся остановить Кодзиму, ещё две женщины получили ранения.
Во время судебного процесса японец заявлял, что провести жизнь в тюрьме было его «мечтой»,
Ранее NEWS.ru писал, что в японском городе Кавасаки мужчина с ножом напал на учеников начальной школы. В результате погибли три человека, в том числе ребёнок.
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