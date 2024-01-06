Студенты-радикалы попытались вломиться в офис президента Южной Кореи

Фото: Yao Qilin/XinHua/Global Look Press

Члены леворадикального студенческого объединения попытались вломиться в офис президента Южной Кореи Юн Сок Еля, сообщило агентство Yonhap. По его информации, их задержали сотрудники полиции. За 10 минут до попытки проникновения студенты выкрикивали перед зданием различные лозунги, отмечается в сообщении.

Сотрудники отделения полиции по сеульскому округу Енсан сегодня около 13:10 (05:10 мск. — NEWS.ru.) задержали с поличным 20 членов Корейского студенческого прогрессивного союза по обвинению в незаконном проникновении в здание, — говорится в материале.

Агентство уточнило, что студенты требовали отставки президента и начала расследования относительно финансовых махинаций, в которых подозревают главу государства и его супругу. Часть протестующих смогла пройти через КПП, другие устроили сидячую забастовку.

Ранее сообщалось о протесте фермеров в Германии. Они заблокировали паром вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека, не дав ему сойти на берег. Демонстранты были возмущены планами властей сократить им объем субсидий. Хабек попросил фермеров прислать к нему на паром представителей для переговоров, но те отвергли предложение. В результате чиновник был вынужден вернуться в город Халлиг Хоге, откуда прибыл паром.