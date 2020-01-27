https://static.news.ru/photo/a89c250a-40be-11ea-852f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Russian Look

Источник в правоохранительных органах сообщил, что криминалисты исследовали найденные во время строительства в городе Кванджу человеческие останки и сообщили примерное количество людей, которые были захоронены на территории тюрьмы.

По некоторым предположениям, останки могут принадлежать без вести пропавшим участникам антиправительственных акций, проходивших 40 лет назад, которых могли казнить и тайно захоронить. По другой версии, строители нашли невостребованные родственниками тела заключённых, умерших в тюрьме своей смертью, передаёт «Рёнхап».

Уточняется , что в 1980 году, когда в Южной Корее проходили митинги с призывами к демографическим реформам, в результате подавления восстания армией погибли несколько сотен человек, а пропавшими без вести числились 76 демонстрантов.

Как писал NEWS.ru ранее, на территории Пыталовского района Псковской области члены поискового отряда «Поиск-97» с помощью местного лесника обнаружили массовое захоронение времени Великой Отечественной войны. В могиле были обнаружены останки тел как минимум десяти захороненных вместе людей.