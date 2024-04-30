Стрельба с погибшими произошла в мечети Афганистана Pahjwok: шесть человек стали жертвами нападения на мечеть в Афганистане

Фото: Kabir/XinHua/Global Look Press

Неизвестный мужчина, вооруженный огнестрельным оружием, напал на мечеть в западной провинции Афганистана Герат, сообщает агентство Pahjwok. Согласно его информации, в результате стрельбы погибли по меньшей мере шесть прихожан, еще один человек был ранен.

Как сообщил чиновник во вторник, по меньшей мере шесть человек погибли и один пострадал в результате нападения неизвестного вооруженного мужчины на мечеть в западной провинции Герат, — говорится в публикации.

Согласно сведениям Agence France-Presse, полученным от МВД Афганистана, нападение на мечеть произошло вечером 29 апреля в районе Гузара. Представители группировок пока не взяли на себя ответственность за атаку.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден обратился к конгрессу в связи с перестрелкой в Шарлотте (Северная Каролина), в ходе которой погибли четверо полицейских. Глава государства потребовал реализовать законодательные инициативы по ужесточению контроля за оборотом огнестрельного оружия в стране.

Также ранее СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике сообщило о нападении на полицейских в Карачаевске, при котором погибли два правоохранителя, еще четверо госпитализированы. В ходе атаки были ликвидированы пять человек.