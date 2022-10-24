Стрельба над Желтым морем: КНДР и Южная Корея ходят по краю войны Незначительный инцидент грозит обернуться серьезным обострением на Корейском полуострове

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Рано утром 24 октября, еще до рассвета, Южная и Северная Корея в районе морской границы в Желтом море обменялись предупредительными выстрелами, обвинив друг друга в нарушении границы. Стороны предъявили выгодные для себя версии инцидента, но эксперты опасаются, что рост напряженности в межкорейских отношениях, который наблюдается в последнее время, может перерасти в серьезный конфликт с человеческими жертвами.

По версииюжнокорейской стороны, которую озвучил представитель Объединённого комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, 24 октября, в 03:42 утра, в акватории Желтого моря в 27 км к северо-западу от южнокорейского острова Пэннёндо северокорейское грузовое судно «Мухо» зашло на 3,3 км на юг от так называемой Северной разделительной линии (СРЛ), которая выполняет роль морской границы между двумя Кореями. На перехват нарушителя выдвинулись фрегат и несколько сторожевых катеров ВМС РК, а также в воздух были подняты истребители KF-16 и в боевую готовность приведены расквартированные на Пэннёндо части морской пехоты. Южнокорейские военные моряки дважды по связи потребовали от судна «Мухо» вернуться в воды КНДР. Когда требования были проигнорированы, военные РК из пулемета М 60 произвели две серии предупредительных выстрелов — по десять выстрелов в каждой. В итоге примерно через час северокорейское судно вышло из южнокорейских вод и ушло в сторону Китая. Вот что говорят южане: когда к «Мухо» примерно на километровую дистанцию приблизился южнокорейский сторожевой катер, то со стороны северян прозвучало требование покинуть северокорейские воды. Затем, уже в 05:14 с мыса Чансанкот северокорейская артиллерия произвела 10 выстрелов, применив в том числе артиллерию.

Фото: flickr.com

Спустя менее часа после выстрелов Генштаб ВС КНДР озвучил свою версию произошедшего. Согласно заявлениям из Пхеньяна, два южнокорейских корабля под фальшивым предлогом нарушения границы неизвестным судном сами вторглись в воды КНДР на расстояние от 2,5 до 5 км, после чего Северная Корея произвела предупредительные выстрелы с задействованием реактивных систем залпового огня. Кроме того, от южан потребовали прекратить провокации.

Словесные баталии на этом не закончились. Южнокорейцы заявили, что они границу не нарушали, их корабли находились строго в южнокорейских водах и даже пули после предупредительных выстрелов не попали на северокорейскую сторону. КНДР обвинили также в очередном нарушении Межкорейских соглашений о мерах по снижению военной напряженности от 19 сентября 2018 года, которые запрещают проводить стрельбы и учения в районе специальной буферной зоны в районе границы, разделяющей Юг и Север Кореи.

Разные версии произошедшего во многом объясняются спорным статусом Северной разделительной линии. Она была прочерчена по итогам Корейской войны в 1953 году в одностороннем порядке американской и южнокорейской стороной и проведена крайне невыгодно для КНДР. Пхеньян эту морскую границу не признает, но обычно действует так, будто она существует, хотя и подчеркивает, что с его точки зрения линия проходит иначе.

Фото: flickr.com

Обычно Юг и Север стараются не провоцировать друг друга, но время от времени разногласия доходят до конфликтов со стрельбами, морскими боями и человеческими жертвами. Во многом расхождения по поводу СРЛ спровоцировали морские стычки Юга и Севера в Желтом море в 1999, 2002 и 2009 годах. Кроме того, обстрел южнокорейского острова Енпхендо в ноябре 2010 года также случился после того, как южане произвели стрельбы в воды, которые КНДР считает своими.

Проблема еще и в том, что чаще всего Северная Корея не делает особого акцента на несправедливом с ее точки зрения статусе СРЛ. Но иногда Пхеньян «вспоминает» об этом. Обычно (хотя и не всегда) периоды таких обострений совпадают с общим осложнением в межкорейских отношениях.

Согласно данным южнокорейских военных, в предыдущий раз северокорейский корабль намеренно нарушил границу почти шесть лет назад — в начале 2017 года. Тогда отношения двух Корей были напряженными, но затем наступила политическая «оттепель», которая позволила провести несколько межкорейских саммитов. Поэтому на протяжении нескольких лет в Желтом море все было спокойно. Если корабли КНДР и нарушали СРЛ, то ненамеренно — из-за поломки двигателя или ошибки рыболовецких судов при навигации.

Сейчас же в отношениях Юга и Севера вновь наступил «ледниковый период». На Юге к власти пришел проамерикански настроенный президент Юн Сок Ёль, который не скрывает своего намерения оказывать давление на Север, используя при необходимости силу.

Опасения вызывает тот факт, что в последние месяцы налицо накопление «критической массы» напряженности на Корейском полуострове. США, Южная Корея и Япония возобновили проведение крупномасштабных маневров с явным прицелом против КНДР. Северная Корея, в свою очередь, также не остается в долгу, проводя одни за другим испытания самых разных ракет, а также стрельбы из РСЗО и артиллерийских орудий. Все это происходит в непосредственной близости от межкорейской границы. На днях дело доходило даже до противостояний десятков самолетов ВВС РК и КНДР. Кроме того, Пхеньян недавно обнародовал свою де-факто ядерную доктрину, не исключив возможности применения ядерного оружия «при необходимости».

Сеул, Вашингтон и Токио реагируют соответствующим образом, мобилизуя авианосцы, подводные лодки, стратегические бомбардировщики и обещая КНДР устроить «полную аннигиляцию», если та попытается пойти на серьезные провокации.

Эксперты опасаются, что чаша терпения обеих сторон скоро переполнится и в итоге может произойти конфликт со стрельбой на поражение и жертвами. И хотя вряд ли дело дойдет до ядерной войны, но, учитывая очень воинственный настрой как южан, так и северян, а также желание США преподать урок КНДР, то какой-то незначительный инцидент типа того, что был сегодня утром, может спровоцировать серьезный бой и резкий рост напряженности вокруг всего Корейского полуострова.

Кроме того, США и союзники уверены, что Северная Корея может снова произвести со дня на день одно или даже несколько испытаний ядерного оружия. Хотя такие предсказания делаются уже несколько месяцев подряд, но сейчас ситуация, как считается, очень подходящая: в КНР завершился съезд партии, когда Пекину нужна была «тишина», что Пхеньян хорошо понимал, а теперь же можно уже действовать. В ответ на очередные испытания Вашингтон и Сеул обещали Пхеньяну «беспрецедентный ответ», правда, не вдаваясь в детали.