Страницу президента Киргизии в Facebook взломали

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Неизвестные взломали страницу президента Киргизии Садыра Жапарова в соцсети Facebook. Хакеры оставили разные комментарии под постами политика в его ленте.

Личная страница президента Садыра Жапарова в социальной сети Facebook была взломана неизвестными, — цитирует ТАСС пресс-секретаря главы киргизского государства Галину Байтерек.

Она предупредила подписчиков главы государства, что он не имеет отношения к последней деятельности на своей странице. Также Байтерек подчеркнула, что Жапаров уважает все мнения, которые озвучиваются в стране, и спокойно относится к критике в свой адрес.

Он никогда не позволил бы себе подобные высказывания, — подчеркнула Байтерек.

Как пишет агентство, в Facebook есть три страницы с ником Садыр Жапаров, какая из них подлинная, неизвестно.

Ранее NEWS.ru писал, что хакеры взломали аккаунт главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна. Об этом сообщил сам депутат в соцсети. «Вслед за коллегами и мой аккаунт подвергся взлому. Хакеры написали злобный и обидный твит от моего имени. Слава богу, только один», — позднее сообщил он.