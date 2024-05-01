Страна Южной Азии продлила выдачу бесплатных виз россиянам Шри-Ланка продлила выдачу виз российским туристам на неопределенный срок

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Правительство Шри-Ланки продлило программу предоставления бесплатных виз туристам из семи стран, в том числе России, сообщил ТАСС заведующий консульским отделом российского посольства в островном государстве Александр Ивин. По его словам, власти продлили действие этого режима на неопределенный срок. При этом пока неизвестно, станет ли проект действующим на постоянной основе.

Посольство России получило ноту, которая сообщает, что этот режим продлен. Пока неясно, станет ли этот пилотный проект постоянно действующим и когда, — заявил собеседник агентства.

Шри-Ланка объявила о начале выдачи бесплатных виз гражданам нескольких стран в конце октября 2023 года. В них вошли Россия, Индия, Индонезия, Китай, Малайзия, Таиланд и Япония.

Ранее посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге сообщила, что государство рассчитывает в ближайшее время присоединиться к БРИКС. По ее словам, власти страны обсуждают этот вопрос.

Позднее экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев выразил уверенность, что, если Шри-Ланка станет частью БРИКС, она поможет значительно укрепить объединение. По его мнению, страна может обеспечить БРИКС сельскохозяйственной продукцией, в которой сегодня нуждается Россия.