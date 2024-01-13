Кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ победил на выборах главы администрации острова, передает телеканал TVBS. Кандидаты от оппозиции уже публично признали свое поражение. Выборы состоялись 13 января.
Я хочу поблагодарить народ Тайваня за написание новой главы нашей демократии. Мы показали миру, как ценим демократию, — объявил Циндэ.
Лай Циндэ активно выступает за признание независимости Тайваня от Китая. Во время избирательной кампании политик обещал, что сохранит статус-кво в отношениях с КНР.
Ранее жители Тайваня приняли участие в опросе и рассказали, что ждут от итогов выборов перемен во внутренней и внешней политике острова. Так, респонденты рассчитывают на социальный прогресс. Некоторые заявили, что проголосовали в надежде на «мир и стабильность» на острове, не упоминая напрямую о разногласиях Тайбэя и Пекина.
Эксперт-международник Федор Лукьянов выразил мнение, что победа Лай Циндэ демонстрирует наименее лояльное отношение к Китаю, а значит, есть угроза для многолетнего консенсуса. Шаги правящей партии к полной независимости острова могут стать casus belli для Пекина — поводом для применения силы с целью «восстановления единства Китая», пояснил аналитик.