Сторонник независимости Тайваня от Китая победил на выборах главы острова TVBS: демократ Лай Циндэ победил на выборах главы администрации Тайваня

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лай Циндэ

Кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ победил на выборах главы администрации острова, передает телеканал TVBS. Кандидаты от оппозиции уже публично признали свое поражение. Выборы состоялись 13 января.

Я хочу поблагодарить народ Тайваня за написание новой главы нашей демократии. Мы показали миру, как ценим демократию, — объявил Циндэ.

Лай Циндэ активно выступает за признание независимости Тайваня от Китая. Во время избирательной кампании политик обещал, что сохранит статус-кво в отношениях с КНР.

Ранее жители Тайваня приняли участие в опросе и рассказали, что ждут от итогов выборов перемен во внутренней и внешней политике острова. Так, респонденты рассчитывают на социальный прогресс. Некоторые заявили, что проголосовали в надежде на «мир и стабильность» на острове, не упоминая напрямую о разногласиях Тайбэя и Пекина.

Эксперт-международник Федор Лукьянов выразил мнение, что победа Лай Циндэ демонстрирует наименее лояльное отношение к Китаю, а значит, есть угроза для многолетнего консенсуса. Шаги правящей партии к полной независимости острова могут стать casus belli для Пекина — поводом для применения силы с целью «восстановления единства Китая», пояснил аналитик.