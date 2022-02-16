Столица Таиланда получит новое название

Королевский учёный совет Таиланда решил сменить официальное иностранное название столицы страны с Бангкока на Крунг-Тхеп-Маха-Накхон. Однако подчёркивается, что могут быть использованы оба слова, говорится в документе ведомства.

Совет обновил в словаре международных географических названий написание стран, территорий, административных зон и столиц. Новое наименование примут сразу после проверки специальным комитетом. Кстати, название города Крунг-Тхеп-Маха-Накхон попало в Книгу рекордов Гиннесса как самое длинное в мире.

Столица Таиланда на тайском языке всегда называлась Крунг-Тхеп-Маха-Накхон, но английским названием исторически являлся Бангкок. С 2001 года Бангкок использовался в качестве официального названия.

Ранее сообщалось, что власти Индонезии перенесут столицу из Джакарты на юго-восток острова Калимантан. Главный город страны решили назвать Нусантара, что в переводе означает «архипелаг». Это слово широко известно за пределами Индонезии и коротко характеризует государство.

Предполагается, что Нусантара станет столицей страны к 2024 году. Помимо Нусантары рассматривалось около 80 вариантов названий столицы, среди которых были Негара Джая («Славная страна»), Нусантара Джая («Славный архипелаг») и Нуса Карья («Творение родины»).