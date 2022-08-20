Стихия снесла крупный железнодорожный мост на севере Индии На севере Индии из-за наводнения обрушился железнодорожный мост

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Железнодорожный мост обрушился в штате Химачал-Прадеш на севере Индии, после того как на регион обрушились проливные дожди, передает РЕН-ТВ. Телеканал опубликовал кадры крушения опор и железнодорожных путей моста из-за мощного течения.

Согласно данным властей, жертвами наводнений на севере страны стали 22 человека, пятеро считаются пропавшими без вести.

Максимальный ущерб был зарегистрирован в округах Манди, Кангра и Чамба, — заявил в эфире телеканала NDTV директор департамента по борьбе со стихийными бедствиями штата Судеш Кумар Мохта.

Ранее центральные регионы Южной Кореи затопили мощнейшие за последние 80 лет осадки. Движение транспорта на дорогах было парализовано, затопило станции метро. Местные жители публиковали кадры с места происшествия. Там показаны улицы, вдоль которых течение смывает десятки машин. В Сеуле звучали сирены.