Стая разъяренных выдр напала на женщину в Сингапуре

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Выдры

Стая разъяренных выдр покусала в Сингапуре женщину, которая по неосторожности наступила на одного из их детенышей, сообщает AsiaOne. Пострадавшая была госпитализирована, о ее состоянии не сообщается.

По словам очевидцев, женщина совершала пробежку в одном из городских парков. Во время занятия спортом она случайно наступила на щенка выдры, и после этого стая животных погналась за ней. Выдры догнали бегунью и кусали ее за пятки не менее двух минут. Та пыталась убежать и звала на помощь, однако находящиеся рядом люди побоялись стать жертвами нападения животных.

Мы не смогли помочь. Зубы выдры были очень острыми, это не шутка, — рассказал один из очевидцев произошедшего.

Совет национальных парков Сингапура призвал жителей страны никаким образом не контактировать с выдрами, воздержаться от громких разговоров и использования вспышек на камерах в их присутствии, а также держать собак на коротком поводке, чтобы они не преследовали и не пугали выдр.

Ранее житель индийского штата Уттар-Прадеш Нирдеш Упадхьяй рассказал об инциденте, случившемся с его четырехмесячным сыном. По словам мужчины, стая разъяренных обезьян скинула с крыши трехэтажного дома его ребенка, в результате чего он скончался.