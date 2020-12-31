Старейшей в мире женщине исполнилось 118 лет

https://static.news.ru/photo/7779e668-4cd1-11eb-aa78-fa163e074e61_660.jpg Фото: CGTN/Youtube.com

Жительница Японии Канэ Танака, которая является старейшей женщиной в мире, отметила свой 118-й день рождения.

В связи с пандемией коронавируса японка почти не видится с родными и близкими, поэтому с праздником её лично поздравили сотрудники дома престарелых, где сейчас живёт долгожительница.

По словам внука женщины, 60-летнего Эидзи Танаки, у неё нет проблем со здоровьем и она наслаждается жизнью, передаёт NHK.

Как писал NEWS.ru, в сентябре Канэ Танака стала самым старым человеком в мире. Долгожительница рассказывала, что очень любит газированные напитки и шоколад. Она планирует дожить до 120 лет. В Японии проживают более 80 тысяч человек, возраст которых превышает 100 лет. В основном это женщины (88%).

Танака родилась 2 января 1903 года, на что указывают многочисленные документальные свидетельства. Мировой рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман, которая умерла в августе 1997 года в возрасте 122 лет и 164 дней. При этом некоторые исследователи сомневаются в её возрасте.