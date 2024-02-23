Стало известно, выступит ли премьер Японии перед Конгрессом США Kyodo: премьер Японии Кисида выступит перед Конгрессом США

Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фумио Кисида

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступит перед американским Конгрессом в рамках своего визита в США, пишет агентство Kyodo. По его данным, выступление японского политика может состояться 11 апреля.

Отмечается, что ранее уже сообщалось о планах Кисиды посетить Штаты и провести переговоры с американским лидером Джо Байденом. Предыдущий визит политика в Вашингтон состоялся в январе 2023 года.

В конце января текущего года премьер-министр отметил, что Токио будет продолжать укрепление отношений с Вашингтоном в различных сферах. По его словам, альянс стран способствует региональным миру и стабильности.

Ранее Кисида заявил о планах заключить мирный договор с Россией после разрешения территориального вопроса вокруг южных островов Курильской гряды. Соответствующее заявление он сделал во время выступления с программной речью в нижней палате парламента. Вместе с этим он подчеркнул, что Токио продолжит вводить санкции против Москвы из-за ситуации на Украине.

После этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не намерена вести мирные переговоры с Японией, занимающей откровенно недружественную позицию в отношении Москвы. По ее словам, из-за действий Токио множатся пакеты антироссийских санкций, а в японском обществе разжигаются русофобские настроения.