Стало известно, в какой стране военным запретят использовать iPhone Минобороны Южной Кореи ограничит использование iPhone военными

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военное руководство Южной Кореи намерено с июня ограничить использование смартфонов iPhone в зданиях штабов армии, ВМС и ВВС в комплексе Керендэ в провинции Чхунчхон-Намдо, сообщили в Минобороны республики. Запрет не связан с брендом, сообщает ТАСС, ссылаясь на представителей ведомства.

Усиление мер безопасности допускается на всех уровнях по усмотрению командиров, — сказали в пресс-службе ведомства.

В министерстве подчеркнули, что запрет не накладывается на какую-либо конкретную марку смартфонов. Однако ведомство будет продолжать рассматривать способы усиления безопасности в будущем.

Газета The Korea Herald в апреле со ссылкой на источник писала, что южнокорейские военные допускают возможность введения полного запрета на использование смартфонов американской компании Apple. Ограничения должны действовать внутри военных зданий ввиду риска утечки секретной информации.

Южная Корея ранее ввела санкции против двух физических и двух юридических лиц, которые, утверждают в Сеуле, сотрудничают с КНДР. В списке оказались компании «Интеллект» и «Содействие». Также под ограничения попали представители организаций Сергей Козлов и Александр Памфилов. Власти Южной Кореи уверены, что эти компании причастны к «финансированию ядерных и ракетных разработок» Пхеньяна.