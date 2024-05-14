Стало известно, в каких вопросах КНР может подчиняться США Аналитик Мелкумов: китайские банки могут подчиняться США

Банки Китая могут подчиняться США и отказываться осуществлять расчеты с Россией, предположил в разговоре с NEWS.ru финансовый аналитик Ян Мелкумов. Эксперт отметил, что для КНР связи с американским и европейскими рынками важнее, чем с российским. По его словам, Пекину выгодно получать ресурсы из России, но он боится оказаться в зависимости.

Китаю выгодно получать ресурсы из России, но они тщательно следят за тем, чтобы не попасть в зависимость от нас. Для Китая связи с европейскими и американским рынками важнее, чем с российским. Поэтому, если США говорят Китаю, что нельзя осуществлять какие-то расчеты с Россией, китайские банки этому подчиняются, — пояснил эксперт.

По его словам, Китай представляет себя в геополитическом противостоянии США. Но при этом КНР не хочет быть противником Вашингтона, а мечтает быть одной из первых экономик мира. В связи с этим по некоторым экономическим вопросам Пекин готов общаться с позиции силы.

В Пекине хотят разговаривать с США по некоторым экономическим вопросам с позиции силы. Китай видит Россию, как некого охранника с большим ядерным потенциалом, которого можно вспомнить на переговорах, — добавил эксперт.

Депутат Госдумы Михаил Делягин ранее заявил, что отказ ряда китайских банков принимать платежи из России в юанях никак не скажется на двусторонней торговле. Парламентарий отметил, что неудобства могут возникнуть для малых участников рынка из России, которым будет трудно перевести деньги в другие кредитно-финансовые организации КНР.