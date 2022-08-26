Стало известно, сколько Япония потратит на похороны экс-премьера Абэ Япония потратит $1.8 млн долларов на похороны экс-премьера Абэ

Фото: Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Японский кабмин одобрил выплату в $1.8 млн долларов (249 млн японских йен) на расходы по организации похорон экс-премьер министра страны Синдзо Абэ, сообщает издание Kyodo News. Расходы на проведение мероприятия будут полностью покрыты за счет резервных фондов государственного бюджета страны на 2022 финансовый год.

В сумму похорон войдут расходы на обеспечение мер безопасности, связанных с пандемией COVID-19 и услуги синхронного перевода для иностранных гостей. По сообщению источников из государства, в сумму не включены траты на охрану помещения.

На похоронах будут присутствовать известные политические фигуры, среди которых бывший президент США Барак Обама, вице-президент США Камала Харрис и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Отмечается, что выделенная сумма значительно превышает потраченной на организацию похорон экс-премьера министра страны Ясухиро Накасонэ в 2020 году. Тогда было потрачено около 96 миллионов йен, ($700 тыс. долларов).

Нападение на Синдзо Абэ было совершено 8 июля во время его выступления в префектуре Нара. После покушения политик впал в кому и позднее скончался в больнице. Нападавшим оказался 41-летний Тэцуя Ямагами.

Ранее сообщалось, что руководитель Главного управления полиции Японии Итару Накамура объявил о своей отставке. Такое решение он объяснил тем, что хочет взять на себя ответственность за недоработки в системе безопасности, которые привели к убийству экс-премьера Синдзо Абэ. Официально его увольнение могут утвердить 26 августа на заседании правительства.