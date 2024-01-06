Стало известно, пострадали ли россияне при землетрясениях в Японии Генконсульство России в Японии не получало информации о пострадавших россиянах

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Информация о пострадавших россиянах в результате землетрясений в Японии на данный момент не поступала, сообщило генеральное консульство РФ в Ниигате ТАСС. В ведомстве добавили, что продолжают поддерживать контакт с экстренными службами страны и отслеживать развитие ситуации.

Информация о пострадавших российских гражданах на данный момент не поступала, — сообщили в генконсульстве.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясений в Японии погибли 110 человек. Еще 222 числятся пропавшими без вести. Наибольший урон получила префектура Исикава, где подземные толчки и спровоцированные ими пожары разрушили более 500 построек.

Череда мощных землетрясений произошла в различных районах Японии 1 января. Наиболее сильные подземные толчки ощущались в Токио, Осаке и Киото. Магнитуда сейсмособытия составила 5,6 и 7.

Одно из землетрясений нанесло ущерб энергетическому оборудованию на атомной электростанции «Сика». По информации СМИ, произошла значительная утечка масла, используемого для изоляции и охлаждения. Объем потерь составил около 10 тысяч литров, однако угроза безопасности не фиксируется.