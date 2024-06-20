Стало известно, почему российских министров выпроводили из зала в КНДР Эксперт по протоколу Кеворкова: министров РФ вывели из зала по правилам КНДР

Фото: kremlin.ru

Российских министров перед приходом президента Владимира Путина и лидера Ким Чен Ына попросили покинуть помещение, потому что в КНДР первыми должны были войти главы государств, сообщила РБК руководитель Национального центра коммуникаций (школы протокола) Ольга Кеворкова. По ее словам, порядок приглашения делегаций в зал в каждой стране действует свой.

В России мы приглашаем президента (и глав государств) в зал, когда все готово, все участники уже в зале, знают свои места, разложили папки с документами. И это удобно. Члены российской делегации к этому привыкли. В практике некоторых других стран делегация входит только после первого лица — их право, — пояснила она.

Ранее чиновник КНДР выпроводил российских министров, которые пришли в зал заседаний для переговоров с северокорейской стороной. В помещение вошли глава МИД РФ Сергей Лавров и Минобороны Андрей Белоусов, первый зампред правительства Денис Мантуров и другие члены делегации. Они уже начали занимать места за столом, когда их попросили их удалиться из зала.

До этого Владимир Путин в ходе визита в КНДР попробовал местные блюда на торжественном приеме, который организовал лидер республики. Среди них были салат из лангуста и заливная утиная печень с трюфелями. Также лидерам двух государств подали соленую рыбу с травами.