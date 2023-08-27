Стало известно, почему производители вооружения переносят мощности в Японию Nikkei Asia: Япония готовится к возможному увеличению оборонного бюджета

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Крупнейшие мировые производители вооружения активно начали перемещать свои производственные мощности в Японию, сообщает издание Nikkei Asia. Причиной называется возможное решение по увеличению оборонного бюджета со стороны Токио.

Крупнейшие оборонные подрядчики по всему миру перемещают свои азиатские операционные мощности в Японию, поскольку Токио готовится резко увеличить расходы на оборону перед лицом ухудшающейся ситуации с безопасностью в Восточной Азии, — говорится в материале.

Ранее в Министерстве обороны Японии сообщили, что в следующем году планируется запросить оборонный бюджет в размере $48,92 млрд. Это станет рекордом для азиатской страны.

Также стало известно о планах властей Японии, США и Южной Кореи договориться о сотрудничестве в области экономической безопасности и сдерживания Китая. Издание Nikkei Asia отметило, что это является нетипичным развитием событий, ведь исторически отношения трех стран были сосредоточены на вопросах, связанных с ракетно-ядерной программой Северной Кореи. Также ожидается, что лидеры государств обсудят поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе.