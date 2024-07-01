Стало известно, одежду из какой страны могут начать продавать в России Востоковед Ким Ен Ун: в России могут начать продавать одежду и обувь из КНДР

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В России могут начать продавать одежду и обувь из КНДР на фоне ухода западных брендов, рассказал LIFE.ru востоковед Ким Ен Ун. По его словам, в этой стране налажено производство, несмотря на все стереотипы.

Эксперт отметил, что швеи из КНДР могут сделать любые джинсы, в том числе по современным лекалам. Также одежда из этой страны считается высокого качества и при этом низкой стоимости.

Именно поэтому одежду из КНДР стали поставлять в Швецию, объяснил востоковед. Однако после этого местные бренды устроили бунт и добились ухода своих конкурентов. Кроме одежды там производят хорошие сумки и обувь, например, кроссовки по качеству не сильно хуже обуви западного производства, подытожил специалист.

Ранее дочерняя компания шведского ретейлера H&M в России, ООО «Эйч энд Эм», приняла решение о ликвидации. Компания является основным юридическим лицом H&M в стране.

До этого певица и блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) объявила о выпуске коллекции модной одежды из переработанного пластикового мусора. Таким образом исполнительница собирается бороться с загрязнением окружающей среды. Инстасамка призвала своих поклонников из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Саратова, Томска и Нижнего Новгорода собирать пластик и приносить в специальные пункты приема.